Мироновский хлібопродукт увеличил производство курятины на 26%

ОАО «Мироновский хлебопродукт» (МХП), одна из крупнейших агропроизводственных компаний Украины, в 2010 году увеличило производство курятины на 26% - до 360 тыс. тонн в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

По данным компании, по итогам 2010 года производство курятины составило 350-360 тыс. тонн, что на 26% выше показателя 2009 года (285 тыс. тонн).

Кроме того, объемы мясопереработки, по сравнению с 2009 годом, увеличились на 30-35% и составили 33 тыс. тонн в год.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины. Основные направления деятельности группы – птицеводство и сопутствующие производства (производство охлажденной курятины, готовых продуктов питания, масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса), а также другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

На конец 2010 года производственные мощности МХП составляли 350 тыс. тонн курятины в год. Однако с введением в эксплуатацию птицефабрики «Винницкий бройлер», строительство которой сейчас продолжается, производственные мощности МХП вырастут до 550 тыс. тонн курятины в год.

Компания представляет ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 75% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 25% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.