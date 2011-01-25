В Крыму за 2010 год продукты питания подорожали на 12%

В Крыму за 2010 г. продукты питания подорожали на 12%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В частности, на 22,3% возросли цены на овощи, на 17,5% - хлеб и хлебопродукты, в том числе, крупы подорожали на 65,2%, на 16,7% - молоко, творог и яйца, на 16,6% - сахар, на 13,6% - масло и жиры, на 5,8% - фрукты, на 5,6% -безалкогольные напитки, на 5,5% - рыба и рыбопродукты, на 4,5% - мясо и мясопродукты. Из основной группы продуктов питания снижение цен за 2010 год отмечено только на яйца - на 9,2%.

Алкогольные напитки и табачные изделия за 2010 год подорожали на 27,9%, в том числе алкогольные напитки - на 12,4%, табачные изделия - на 40,6%.

Среди непродовольственных товаров и услуг рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом на 11,1% обусловлен, в первую очередь, удорожанием природного газа в 1,5 раза, твёрдого топлива - на 25,7%.

В сфере охраны здоровья цены возросли на 3,2%, что, в основном, обусловлено повышением стоимости медицинских услуг на 11,2%.

Услуги транспорта подорожали на 8%, в основном, за счет роста цен на бензин и дизельное топливо на 12,5%.

На 7,7% и 7,8% увеличилась стоимость услуг образования, ресторанов и гостиниц, на 3,5% - отдыха и культуры.

Одновременно отмечено снижение цен на услуги связи на 8,2%, в том числе на 10,5% подешевело телефонное оборудование.

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Автономной Республике Крым в декабре 2010 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,1%; с начала года -109,6%. За январь-декабрь 2009 г. индекс инфляции в АРК составил 114,8%.