Украина и Беларусь договорились об общих балансах по дефицитным продуктам

Украина и Беларусь договорились о разработке общих балансов по дефицитным видам продуктов питания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что 24 января 2011 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК провел переговоры с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Михаилом РУСЫМ. На переговорах стороны договорились о разработке общего баланса по дефицитным видам продуктов питания. Кроме того, министры обсудили создание совместных предприятий по выращиванию семян кукурузы и семян люцерны, продолжение сотрудничества в организации украинско-белорусских ярмарок сельскохозяйственной продукции в больших городах обеих стран.