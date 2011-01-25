«Укрспирт» повышает цены для модернизации спиртзаводов – производители

Государственный концерн «Укрспирт», объединяющий спиртовые заводы, повышает цены на спирт для проведения модернизации спиртовых заводов.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители ликеро-водочных компаний.

По словам председателя наблюдательного совета холдинга Global Spirits (ТМ «Хортиця») Евгения ЧЕРНЯКА, решением Верховной Рады Украины спиртовые заводы внесены в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. «Госконцерн внесен в список предприятий, по которым запрещена приватизация, и у нас фактически нет другого варианта, как поддерживать собственными средствами модернизацию госконцерна», – сказал он.

Пресс-служба ЛВЗ «Хортиця» сообщила, что на 1 января 2011 года цена на спирт класса «люкс» в Украине составляла примерно 115 грн. за дал, а в течение полугода должна быть повышена до 120 грн. за дал. «Возможное повышение цен (на спирт – УНИАН), которое будет связано с ростом цен на сырье, энергоносители, как и те суммы, которые будут заложены в себестоимость спирта и пойдут именно на модернизацию и реконструкцию заводов, – это все позволит в ближайшие два-три года концерну «Укрспирт» коренным образом реконструироваться и перестроиться», – отметил почетный президент ГК «Олимп» Павел КЛИМЕЦ.

По словам П.КЛИМЦА, он "готов поверить новому руководству концерна "Укрспирт" и поучаствовать в эксперименте «государство – эффективный собственник в отдельно взятой отрасли», надеюсь все получится" (недавно ВР запретила приватизацию "Укрспирта" - УНИАН). В то же время, он добавил, что был и остается "последовательным сторонником" приватизации, вообще как способа эффективного управления собственностью.

Пресс-служба ЛВЗ «Хортиця» сообщила, что между «Укрспиртом» и производителями будет подписано соглашение о том, что средства, полученные от повышения цен на спирт, будут направлены на модернизацию предприятий спиртовой отрасли. «Это будет документ, который формализует взаимоотношения «Укрспирта» и производителей, некий меморандум о сотрудничестве», – сообщила пресс-служба компании.

Е.ЧЕРНЯК заверил, что вся ликеро-водочная отрасль готова подписать указанный меморандум. При этом он выразил надежду, что меморандум будет подписан до 15 февраля 2011 года.

Е.ЧЕРНЯК отметил, что компании будут настаивать на модернизации именно тех заводов, которые сегодня являются ликвидными. По его расчетам, в результате повышения цен на спирт водка подорожает в среднем на 50 копеек за бутылку, однако компании не намерены повышать цену на готовый продукт. «У всех производителей есть маржинальная прибыль, и мы постараемся сделать все для того, чтобы продукт на полках не подорожал, то есть компенсировать повышение цены на сырье из собственной прибыли», – заверил Е.ЧЕРНЯК.

«Абсолютно реально в течение года поставить дополнительное оборудование на уже существующие заводы и обеспечить качество спирта на 5 лет вперед. Этой разницы в цене спирта хватает, чтобы в течение года-полутора модернизировать заводы», – подчеркнул Е.ЧЕРНЯК.

Он также отметил, что после проведения модернизации цена на спирт не будет снижаться, но компании надеются, что «Укрспирт» направит получаемые средства на строительство новых спиртзаводов, «небольших, для диверсификации, но не в поле, а рядом с ликеро-водочными заводами». «Мы планируем это инициировать, это же длинтельная программа», – отметил Е.ЧЕРНЯК.