«Славутич» и «Львовская пивоварня» объединили активы

ОАО «ПБК «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня» завершили процесс объединения активов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что 17 января 2011 года с регистрацией нового устава ПАО ПБК «Славутич» завершился процесс приведения деятельности общества в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах» и консолидации активов группы Carlsberg в Украине.

В соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах», объединенное предприятие также изменило название с ОАО на ПАО. Таким образом, консолидированные активы группы Carlsberg в Украине теперь управляются ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич».

Финальным этапом процесса перехода на единую акцию должна стать регистрация выпуска акций ПАО ПБК «Славутич» в размере объединенных предприятий.

В процессе перехода на единую акцию двух юридических лиц были учтены и удовлетворены требования дебиторов и кредиторов «Львовской пивоварни», проведен аудит отчетности независимыми аудиторами. ОАО «Львовская пивоварня» исключена из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины 29 декабря 2010 года.

Напомним, 25 июня 2010 года в Запорожье и 29 июня 2010 года во Львове состоялись собрания акционеров ОАО «ПБК «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня» соответственно. Главным вопросом повестки дня мероприятий стало утверждение решения о переходе ОАО «Львовская пивоварня» и ОАО «ПБК «Славутич» на единую акцию.

«Мы уверены, что переход на единую акцию будет способствовать увеличению прозрачности и понятности нашего бизнеса для инвесторов и общественности», - отметил генеральный директор «Славутич», Carlsberg Group Петр ЧЕРНЫШОВ.

Справка УНИАН. Собственником компании «Славутич» является Carlsberg Group. Carlsberg – крупнейшая в Северной и Восточной Европе и четвертая в мире пивоваренная группа.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ПАО ПБК «Славутич» в городе Запорожье и филиалы ПАО ПБК «Славутич» в г. Киеве и г. Львове. В Украине компания представляет пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», квас «Тарас», холодный чай «Top Tea».