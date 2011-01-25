Импорт cахара-сырца должен отвечать обязательствам перед ВТО – УКАБ

С целью сбалансирования внутреннего рынка сахара в Украине импорт сахара-сырца в пределах тарифной квоты с пониженной ставкой импортной пошлины должен происходить согласно действующему в Украине законодательству и обязательствам перед Всемирной торговой организацией (ВТО).

Об этом заявили в Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), комментируя проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок распределения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника", обнародованный на сайте Министерства экономики Украины.

В УКАБ считают, что указанный проект содержит ряд существенных недостатков. В частности, он входит в противоречие с Протоколом о вступлении Украины в ВТО в части необходимости обязательного заключения договоров с Госкомрезервом и Аграрным фондом как предпосылки импорта сахара-сырца в пределах тарифной квоты. Ведь Протоколом о вступлении Украины в ВТО не предусмотрено представление каких-либо дополнительных документов для получения соответствующей лицензии. Также необходимость заключения договоров с Госкомрезервом и Аграрным фондом противоречит принципу открытости и прозрачности распределения квот.

Более того, согласно ст. 31 Хозяйственного кодекса и ст. 15 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" требование предоставлять, а соответственно, и заключать договора с Госкомрезервом и Аграрным фондом как условие получения лицензии на импорт сахара-сырца представляет собой дискриминационные, антиконкурентные действия государственных органов относительно поставщиков сахара-сырца. Как свидетельствует анализ, проведенный УКАБ, проект постановления также вступает в противоречие с рядом других законодательных актов.

"Хуже всего то, что этот документ может иметь последствия, противоположные задекларированным его разработчиками, - комментирует генеральный директор УКАБ Владимир ЛАПА. - Импортеры сахара-сырца окажутся "зажатыми" между необходимостью заключения контрактов с его поставщиками на мировом рынке и государственными агентами на внутреннем рынке, при этом не будучи уверенными в получении лицензии на импорт. Ввиду наличия столь значительных рисков поступление сахара-сырца на внутренний рынок будет блокироваться, и это в условиях, когда производство составляет 1,55 млн. тонн, а потребление - 1,8-1, 9 млн. тонн".

В УКАБ констатируют, что это может привести к обострению ценовой ситуации на рынке сахара в Украине. С целью избежания негативных последствий Ассоциация обратилась в Министерство экономического развития и торговли Украины с предложениями по совершенствованию проекта постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок распределения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника".