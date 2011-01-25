Ни один ГМО в Украине не зарегистрирован – Проданчук

На сегодняшний день ни один генномодифицированный организм в Украине не зарегистрирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом сказал директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя Николай ПРОДАНЧУК.

Он отметил, что в 2009 году была подана одна заявка о возможности государственной регистрации генетически модифицированной сои 40-3-2, стойкой к действию гербицида «глифосат» производства фирмы “Монсанто” (Канада). После проведенной экспертизы предоставленного досье заявка была отклонена из-за недостаточность данных относительно безопасности продукта для здоровья человека. Таким образом, на рынке Украины не может быть легальных ГМО.

Порядок государственной регистрации ГМО установлен постановлением Кабинета министров Украины № 114 от 18 февраля 2009 г. «Об утверждении Порядка государственной регистрации генетически модифицированных организмов - источников пищевых продуктов, а также пищевых продуктов, косметических и лекарственных средств, которые содержат такие организмы или полученные с их использованием». Этим порядком предусмотрено, что основанием для регистрации является положительное заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая проводится специально созданными комиссиями при Главном государственном санитарном враче Украины, отмечается в сообщении Минздрава.

Основой государственной политики в сфере обращения с ГМО является приоритетность сохранения здоровья человека и охраны окружающей природной среды и обеспечения мероприятий по соблюдению биологической и генетической безопасности. В соответствии с этим в Украине запрещается промышленное производство и использование ГМО, а также продукции, произведенной с применением ГМО, до их государственной регистрации.

Минздрав Украины также утвердил перечень пищевых продуктов, которые контролируются на содержание ГМО. Он включает в себя не только культуры, ГМ-линии которых производятся в промышленных масштабах, но и другие культуры, относительно которых есть информация о наличии разработанных ГМ-линий. Это должно предотвратить проникновение незарегистрированных не только в нашей, но и других странах, ГМ-линий.

На сегодняшний день возможностей лабораторий Государственной санитарно-эпидемиологической службы вполне достаточно для обеспечения надежного контроля над обращением пищевых продуктов в аспекте наличия в них только зарегистрированных ГМО источников, утверждают в Минздраве. Такие исследования может проводить Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя, лаборатории Центральной СЭС и областных СЭС. Компетентность отечественных лабораторий, в частности Института экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя, уже многократно подтверждена аккредитацией на соответствие требованиям ISO 17025.

В сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины отмечается, что в настоящее время во многих странах мира зарегистрированы и в промышленных масштабах производятся ГМО источники пищевых продуктов достаточно незначительного количества культур. В первую очередь, это соя, кукуруза и рапс, реже томаты и картофель. Существуют также и другие культуры, которые в свое время были генетически модифицированы, однако по различным причинам не приобрели широкого распространения. Основными сдерживающими факторами для распространения большого количества генетически модифицированных культур является дороговизна выведения на рынок нового ГМО, основным условием чего является предоставление объективных доказательств безопасности этих организмов, полученных в условиях надлежащей лабораторной практики (GLP).