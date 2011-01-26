Беларусь прекратила антидемпинговое расследование в отношении импорта украинского пива

Антидемпинговое расследование в отношении импорта украинского пива на территорию Беларуси официально прекращено.

Об этом говорится в письме Министерства иностранных дел Республики Беларусь украинским пивоваренным предприятиям, сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Оболонь».

В частности, сообщается, что приказом Министерства иностранных дел Республики Беларусь №1 от 18.01.2011 г. прекращено расследование, проводившееся с целью введения антидемпинговых мер относительно украинского пива. Также указывается причина прекращения расследования: Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром» отозвал свое заявление о применении антидемпинговых мер в отношении импорта пива из Украины.

Расследование было начато Министерством иностранных дел Республики Беларусь в апреле 2010 года после заявления концерна «Белгоспищепром», поддержанного местными производителями пива.