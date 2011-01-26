Эксперты: импорт овощей и фруктов в Украину за 5 лет вырос в 4 раза

Общая сумма импорта овощей и фруктов в Украину в 2010 году, по сравнению с 2005 годом, возросла в 4,2 раза, превысив 860 млн. долл. США. При этом в физическом выражении импорт продукции плодоовощеводства вырос на 77%. Как сообщают в Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», особого внимания заслуживает рост импорта тех продуктов, которые традиционно производятся в Украине. По данным эксперта УКАБ Романа СЛАСТЕНА, импорт картофеля, капусты, лука, моркови, помидоров и огурцов вырос в 18,5 раз за последние 5 лет, достигнув в 2010 году 190 тыс. тонн, а зарубежных яблок, груш, вишен, черешен и абрикосов в прошлом году было ввезено более 210 тыс. тонн, что почти в пять раз превышает показатели 2005 года.

Такой рост говорит о несостоятельности Украины на данном этапе полностью обеспечивать себя собственной продукцией плодоовощеводства. «Очевидно, что украинский рынок фруктов и овощей испытывает определенный дефицит даже традиционных для нас видов продукции - об этом свидетельствует рост их импорта, а также рост внутренних цен», - комментирует Р.СЛАСТЕН.

Напомним, что по данным Госкомстатистики, потребительские цены на овощи в декабре 2010 года, по сравнению с показателями на конец 2009 года, выросли на 20,9%, уступив по темпам роста только сырам. В частности, значительно подорожал картофель и капуста.

По словам эксперта, основными производителями плодов и овощей в Украине являются личные крестьянские хозяйства, поэтому «урбанизация и старение села в последнее время вряд ли способствовали росту этого трудоемкого сектора». Соответственно, коммерческое плодоовощеводство в сельхозпредприятиях должно приобретать все большую популярность, ведь этому способствует нынешняя рыночная конъюнктура и прогнозируемый рост благосостояния населения.