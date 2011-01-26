Кабмин может увеличить квоты на экспорт зерновых в объеме 2,5-2,7 млн. тонн - Присяжнюк

Правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых в объеме 2,5-2,7 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы рассматриваем возможность увеличить квоты, и мы будем предлагать вместе с Министерством экономики миллион тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Вместе с этим он отметил, что на сегодняшний день вопрос об отмене квот не рассматривается, поскольку усложняется ситуация на мировом рынке зерна. «Учитывая ситуацию в Австралии, Аргентине и Бразилии, я думаю, что сейчас появится тенденция, что многие страны, включая и Евросоюз, будут мониторить экспорт зерновых, поскольку реально с зерновыми большая проблема», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, ранее Н.ПРИСЯЖНЮК заявлял, что в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывают в феврале упразднить квоты на экспорт зерновых.

В то же время Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что министерство приняло решение увеличить экспорт кукурузы.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года», было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом были установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря 2010 г. Кабинет министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 декабря 2010 г. Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство в начале 2011 года рассмотрит возможность сокращения сроков квотирования экспорта зерна.