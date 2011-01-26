Завтра в Украине без осадков, днем до 7° мороза

Завтра в Украине погода существенно не изменится, небольшой снег ожидается только в западных областях.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах гололедица. Ночью и утром в Украине, кроме западной части, кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Карпатах местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

Температура на Левобережье и Николаевской области ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза; на остальной территории ночью 9-14° мороза, днем 2-7° морозу; в Крыму и на Закарпатье ночью 5-10° морозу, днем от 4° мороза до 1° тепла (на Южном побережье Крыма ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла).

Завтра в Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью по области 9-14°, днем 2-7° мороза, в Киеве - ночью 9-11°, днем 3-5° мороза.