Аграрный фонд планирует законтрактовать 800-850 тыс. т пшеницы

Аграрный фонд Украины планирует законтрактовать 800-850 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн озимой ржи по форвардным контрактам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Аграрного фонда Александр МАРЕНЕЦ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы планируем законтрактовать по форвардным закупкам около 800-850 тыс. тонн пшеницы и около 100 тыс. тонн озимой ржи», – сообщил он.

Кроме того, Аграрный фонд намерен законтрактовать по форварду около 150-200 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы. «Я считаю, что контрактирование сахара по форварду даст возможность или увеличить площади под посев сахарной свеклы, или хотя бы сохранить на уровне прошлого года», – отметил гендиректор фонда.

Также по форварду будет закупаться гречка, сливочное масло и сухое молоко.

«Я думаю, что в ближайшее время постановление правительства об объемах закупки будет принято», – отметил А.МАРЕНЕЦ.