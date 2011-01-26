Государственная продовольственно-зерновая корпорация увеличит земельный банк

Государственное предприятие «Государственная продовольственно-зерновая корпорация» планирует до конца 2011 года увеличить земельный банк в 10 раз – до 100 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор корпорации Александр ЛАВРИНЧУК.

«Земельный банк, который на сегодня находится в обработке «Государственной продовольственно-зерновой корпорации», составляет около 10 тыс. га земли, до конца года мы увеличим на порядок, то есть до 100 тыс. га», - сказал он.

А. ЛАВРИНЧУК отметил, что земельный банк будет увеличен за счет присоединения к корпорации земель государственного запаса, а также перезаключение договоров и присоединения паев предприятий, имеющих кредиторскую задолженность.

Напомним, правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины в августе 2010 года. При этом ликвидируются 36 дочерних предприятий ГАК «Хлеб Украины».

Уставный капитал предприятия формируется путем передачи в него целостных имущественных комплексов ликвидируемых дочерних предприятий компании «Хлеб Украины» с дальнейшим созданием на их базе обособленных подразделений предприятия.

Государственному оператору передается 36 элеваторов, комбинатов хлебопродуктов и хлебных баз, в том числе Одесский и Николаевский портовые элеваторы.