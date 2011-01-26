Государственная продовольственно-зерновая корпорация возьмет кредит

Государственное предприятие «Государственная продовольственно-зерновая корпорация» планирует привлечь кредиты в сумме до 1 млрд. грн. на закупку зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор корпорации Александр ЛАВРИНЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он сообщил, что корпорация обратилась к ряду коммерческих банков, «но наиболее плодотворно переговоры продвигаются, и я думаю, что в ближайшее время будут завершены подписанием кредитного договора – это «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк».

«В целом рассчитываем (привлечь – УНИАН) до 1 млрд. грн.», – сообщил А.ЛАВРИНЧУК.

По его словам, корпорация намерена привлечь кредит «Укрэксимбанка» в размере 500 млн. грн. «В «Ощадбанке» просим столько же», – добавил он. Проценты и сроки, на которые будут привлечены средства, А.ЛАВРИНЧУК не назвал, добавив лишь, что «это не долгосрочные кредиты».

Гендиректор компании также добавил, что данные средства пойдут исключительно на закупку зерна, как на экспорт, так и для переработки.

Залогом для получения кредита будет выступать зерно Аграрного фонда. «Механизм залога определен решением правительства, для нас зерно Аграрного фонда может быть предметом залога», – пояснил он.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины в августе 2010 года.

Согласно документу, ликвидируются 36 дочерних предприятий ГАК «Хлеб Украины».

Кабмин поручил создать государственное предприятие «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и отнести его к сфере управления Министерства аграрной политики. Уставный капитал предприятия формируется путем передачи в него целостных имущественных комплексов ликвидируемых дочерних предприятий компании «Хлеб Украины» с дальнейшим созданием на их базе обособленных подразделений предприятия.

Государственному оператору передается 36 элеваторов, комбинатов хлебопродуктов и хлебных баз, в том числе Одесский и Николаевский портовые элеваторы.