В Хмельницкой области ситуация с расчетом за молоко сложная - ОГА

В Хмельницкой области ценовая ситуация с расчетом за молоко, которое сдает население молокоперерабатывающим предприятиям, сложная.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития ОГА Олег СТРЕЛЕЦКИЙ.

"Например, в Чемеровецком районе заготовитель платит крестьянину 2,30 грн/л, в Деражнянском - 2,10-2,40 грн/л, то в других районах цена доходит до 1,90 грн/л. Как это может быть, если сейчас зимний период, количество надоев уменьшается?"- спрашивает чиновник.

По его словам, также встречаются такие случаи, когда в одну конце села цена на молоко одна, а в другом конце - совсем другая.

"Сейчас планируем отработать этот вопрос совместно с директорами молокоперерабатывающих заводов и соответствующими инспекциями. Ведь каждый день получаем от населения по 10-15 жалоб, касающиеся ценовой политики", - отметил О. СТРЕЛЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. На территории Хмельницкой области действует 10 крупных субъектов хозяйствования, осуществляющих заготовку молока от населения.