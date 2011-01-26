Аграрии Хмельницкой области обеспечены минудобрениями на 36%

В Хмельницкой области на 25 января т.г. на сельскохозяйственных предприятиях имелось в наличии 11,4 тыс. т минеральных удобрений для проведения весенне-полевых работ, что составляет 36% от потребности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Владимир КАЛЬНИЧЕНКО во время селекторного совещания.

Он отметил, что критическая ситуация с обеспечением минудобрениями в шести районах: Изяславском (12% от потребности), Летичевском (15%), Каменец-Подольском (16%), Старосинявском (18%), Чемеровецком (23%), Полонском (24%).

"Основная масса минудобрений сконцентрирована в крупных хозяйствах. При этом отпускная цена с завода одной тонны минеральных удобрений составляет более 3 тыс. грн. И она в дальнейшем будет повышаться", - сказал В. КАЛЬНИЧЕНКО.

Справка УНИАН. Для проведения весенне-полевых работ в Хмельницкой области потребность в минеральных удобрениях составляет 31,2 тыс. тонн.