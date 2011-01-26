«Хлеб Инвестстрой» намерен экспортировать более 2 млн. т зерна

ООО «Хлеб Инвестстрой» намерено экспортировать более 2 млн. тонн зерна до конца текущего маркетингового года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор ООО «Хлеб Инвестстрой» Роберт БРОВДИ.

В частности, компания планирует экспортировать более 1,5 млн. тонн по межгосударственным контрактам, а также более 750 тыс. тонн зерна в рамках полученной квоты на экспорт.

По словам Р.БРОВДИ, «Хлеб Инвестстрой» является исполнителем межгосударственных договоров, которые подписаны с правительствами ряда стран. Он сообщил, что на сегодня существуют межправительственные договора с Грузией на поставку 150 тыс. тонн зерновых, с Арменией – 300 тыс. тонн, Беларусью – 600 тыс. тонн и РФ – порядка 500 тыс. тонн зерновых. Также директор ООО сообщил, что ведутся переговоры на поставку зерна с Азербайджаном и Узбекистаном. Он отметил, что все межгосударственные договора обслуживаются вне рамок квот.

Кроме того, «Хлеб Инвестстрой» получил квоту на экспорт 750 тыс. тонн зерна. Р.БРОВДИ уточнил, что эти объемы зерна проданы ряду иностранных компаний, как правило, конечных потребителей, в частности, в Испании, Египте и Израиле.

Генеральный директор Государственного предприятия "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Александр ЛАВРИНЧУК отметил, что ООО "Хлеб Инвестстрой" является торговым подразделением корпорации.