Аграриям Хмельницкой области нужно 1,1 млрд. грн. – ОГА

Для проведения полного комплекса весенне-полевых работ аграриям Хмельницкой области необходимо 1,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Хмельницкой облгосадминистрации Владимир КАЛЬНИЧЕНКО во время селекторного совещания.

По его словам, половину этих средств (500 млн. грн) составляют банковские кредиты, еще 50 млн. грн. – дефицитные средства.

"Мы за то, чтобы между банковскими учреждениями и сельхозпроизводителями состоялся продуктивный диалог, ведь отдельные финучреждении готовы идти на уступки, снижая ставки на кредиты", – сказал он.

Справка УНИАН. В прошлом году проведение весенне-полевых работ обошлось аграриям Хмельницкой области в сумму 740 млн. грн.