Мэрия Херсона планирует снизить цены на продукты

Мэрия Херсона планирует за счет привлечения на рынки города производителей сельскохозяйственной продукции снизить уровень цен на продукты питания на 10-15%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, по распоряжению городского председателя Херсона Владимира САЛЬДО теперь на рынках города товары будут реализовываться по схеме «производитель – потребитель».

«Поддержка производителей ради доступности их продукции» – именно этот тезис должен стать основой ценовой политики на рынке продовольственных товаров Херсона. Убежден, что только благодаря организации на рынках торговли товарами местного производства по схеме «производитель – потребитель» можно снизить цены на 10-15%», – считает В.САЛЬДО.

В частности, по его поручению соответствующими городскими службами достигнуты договоренности с директорами рынков относительно расширения фирменной торговли непосредственно местными производителями сельхозпродукции и продовольственной группы товаров. Директоров рынков обязали предоставлять торговые места прежде всего фермерским хозяйствам, сельхозпредприятиям области и местным товаропроизводителям хлеба, хлебобулочных изделий, круп и макаронных изделий, мясомолочной продукции.