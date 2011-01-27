"Кременчугмясо" увеличило производство колбас на 22,5%

ОАО "Кременчугмясо" (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2010 году увеличило по сравнению с 2009 годом объем производства колбасных изделий на 22,5%, или на 2,25 тыс. тонн, - до 12,3 тыс. тонн.

Объемы производства в сопоставимых ценах в 2010 г. также выросли на 22,5% - до 448,75 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугмясо" (Кременчуг, Полтавская обл.) производит 220 наименований различных колбасных изделий, копченостей и около 100 видов мясных полуфабрикатов под торговой маркой "Фарро", продает продукцию на внутреннем рынке и во всех регионах Украины.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом предприятие сократило производство колбасных изделий на 10,9%, или на 1,229 тыс. т, - до 10,043 тыс. т.