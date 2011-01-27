Украина в 2010 году увеличила производство мяса птицы на 9%

Украина по итогам 2010 года увеличила производство мяса птицы на 9%.

Об этом в телефонной беседе сообщил корреспонденту УНИАН председатель совета директоров Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр БАКУМЕНКО.

«Мы добавили 9% к уровню прошлого года. Произведено в живом весе 1,25 млн. тонн, а в мясе – около 965 тыс. тонн», - сообщил А.БАКУМЕНКО.

По его данным, на сегодня на душу населения Украина производит около 24 кг курятины.

По информации ассоциации, в 2010 году импорт мяса птицы составил 150 тыс. тонн. Данные по экспорту мяса птицы из Украины ассоциация опубликует позже.