Нормативная денежная оценка земли проведена в 85,4% населенных пунктов Украины

Из общего количества населенных пунктов в Украине (29 805 площадью 7437,3 тыс. га) нормативная денежная оценка земли проведена в 25,46 тыс. населенных пунктах на площади 6,7 млн. га, что составляет 85,4% от их количества и 90,3% от их общей площади.

Об этом сообщается на сайте Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, в 2010 году нормативная денежная оценка земель проведена в 915 населенных пунктах, что составляет 3,1% от их общего количества.

По данным ведомства, полностью завершена работа по нормативной денежной оценке земель в Киеве, Севастополе и населенных пунктах Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Ровенской и Сумской областей. Практически завершаются работы в Волынской (99,6% от количества населенных пунктов), Днепропетровской (97,9%), Ивано-Франковской (98,6%), Полтавской (94,8%) и Тернопольской (98,9%) областях.

Наиболее медленными темпами работы проводятся в населенных пунктах Крыма (24,2%), Николаевской (61,3%) и Черниговской (64,2%) областей.

Нормативная денежная оценка земель несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов в Украине проведена на площади 487,35 тыс. га, что составляет 4,47% от их общей площади. В 2010 году эти работы проведены на площади 70,41 тыс. га, что составляет 0,6% от их общей площади.