Союз птицеводов Украины прогнозирует повышение отпускных цен на курятину до 16 грн./кг

«Союз птицеводов Украины» прогнозирует повышение отпускных цен на курятину в первом квартале т.г. на 7-14% - до 16 грн. за кг.

Об этом в телефонной беседе сообщил корреспонденту УНИАН председатель совета директоров Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр БАКУМЕНКО.

«Если отпускная цена и повысится, то совсем незначительно, хотя бы до 16 грн. за кг в течение первого квартала текущего года», - сообщил А.БАКУМЕНКО. «Цена должна быть хотя бы 16 грн. за кг, чтобы у фабрики было 5-7% рентабельности», - пояснил он.

По данным ассоциации, в январе т.г. отпускная цена на мясо птицы трижды снижалась и на сегодня составляет 14-15 грн. за кг, что ниже себестоимости. «У нас поднялись все составляющие себестоимости – корма, газ, топливо… Если дальше предприятия будут работать в убыток, будут сокращаться объемы производства», - отметил А.БАКУМЕНКО. По его мнению, снижение отпускных цен на мясо птицы вызвано низкой покупательной способностью населения.