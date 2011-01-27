«Союз птицеводов Украины» рассчитывает на расширение экспорта мяса птицы в 2011 году.

Об этом в телефонной беседе корреспонденту УНИАН сообщил председатель совета директоров Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр БАКУМЕНКО.

«Мы сейчас активно работаем по выходу на внешние рынки», - сообщил А.БАКУМЕНКО, добавив, что птицеводческие предприятия успешно прошли проверку Евросоюза.

Он также добавил, что птицеводы ведут переговоры по выходу на рынок азиатских стран. «Арабские эмираты, Саудовская Аравия - с ними мы ведем переговоры», - сообщил он, отметив, что на этих рынках очень жесткая конкуренция, и основные конкуренты – Бразилия и Америка. «В мире экспорт мяса птицы составляет порядка 8 млн. тонн, из них по 3 млн. тонн – это Америка и Бразилия. Это два основных экспортера и работают практически на всех рынках. Но мы абсолютно конкурентоспособны с ними и по цене, и по качеству. Единственное, мы не конкуренты в одном – у нас очень слабо работают наши посольства за рубежом», - пояснил А.БАКУМЕНКО.

Кроме того, птицеводы рассчитывают на увеличение в текущем году поставок мяса птицы в Россию.

По информации ассоциации, на сегодня Украина экспортирует мясо птицы в Казахстан, Грузию, Иран, при этом в 2010 году в Россию практически не было поставок.

Данные об объемах экспорта мяса птицы ассоциация предоставит несколько позже.