В Украине сохранится морозная погода

28 января по Украине морозная погода сохранится.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра местами в западных и северных областях, а утром и днем - и в южной части, небольшой снег, в Крыму - умеренный снег, днем местами с дождем; на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром в центральной и восточной части местами туман. Ветер северо-восточный и восточный, 3-8 м/с. Температура ночью - 7-12° мороза, днем - 2-7° мороза; на Левобережье и в центральных областях ночью 12-17° мороза, на востоке при прояснениях местами - 20-23°, днем - 6-11° мороза; в Крыму ночью - 3-8° мороза (на Южном побережье - около 0°), днем - 0-5° тепла.

По Киевской области облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 2-6° мороза.

По Киеву - облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью - 7-9°, днем - 3-5° мороза.