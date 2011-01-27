Минагропрод ожидает экспорт зерна из Украины менее 13 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает, что экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году составит не менее 13 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции.

«Украина на внешний рынок на протяжении маркетингового года даст тот объем зерна, который от нее ожидали по расчетам мировых организаций и по расчетам нашей статистики. Это будет не менее 13 млн. тонн», - сказал он.

При этом президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО сообщил, что с начала текущего маркетингового года Украина поставила на внешние рынки около 7 млн. тонн зерна, в том числе с начала года – 0,3 млн. тонн. Он отметил, что низкие темпы экспорта зерна в 2011 году связаны с задержкой в выдаче экспортных лицензий на дополнительный объем квот, выделенных с 1 января по 31 марта.

«Темпы экспорта с начала года очень низкие, поскольку не было лицензий. С января темпы экспорта мизерные – около 300 тыс. тонн», - пояснил он.