"Агротрейд" инвестировал в зерноперерабатывающие предприятия 6,8 млн. грн.

Агропромышленная группа "Агротрейд" в 2010 году инвестировала 6,8 млн. грн. в модернизацию зерноперерабатывающих предприятий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что в программу модернизации производства вошли газификация, строительство и расширение перевалочных мощностей на предприятии «Дочь-Хлеб» (Черниговская область). В этот проект было вложено 6 млн. грн. Также 800 тыс. грн. было направлено на закупку новейшего оборудования для производственно-технических лабораторий комбинатов хлебопродуктов Харьковской и Полтавской областей, размер инвестиций – 800 тыс. грн.

В компании отметили, что на предприятиях агропроизводственного направления группы выполнены намеченные стратегические задачи.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа "Агротрейд" работает на украинском зерновом рынке с 1998 года. В состав группы входят 12 элеваторов и хлебоприемных предприятий с общей мощностью хранения 550 тыс. тонн в пяти регионах Украины: Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Луганской областях. Группа управляет 40 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Чистый доход "Агротрейд" в 2009 году увеличился до 949,1 млн. грн. по сравнению с показателем 2008 года в 539,5 млн. грн. Объем экспорта зерна в 2009 году составил 732,8 млн. грн.

Группа "Агротрейд" подконтрольна Всеволоду КОЖЕМЯКО.