МФК планирует увеличить объемы финансирования аграрного сектора Украины

Международная финансовая корпорация (МФК) планирует увеличить объемы финансирования проектов в аграрном секторе Украины до 300-350 млн. долл. в 2011 финансовом году (финансовый год начинается с 1 июля).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам глава представительства МФК в Украине Елена ВОЛОШИНА.

Она сообщила, что объем финансирования проектов в аграрном секторе Украины по итогам 2009 финансового года составил 200 млн. долл.

При этом Е.ВОЛОШИНА отметила, что важным фактором, влияющим на объемы финансирования проектов в Украине, является предоставление МФК права кредитовать в гривне, о чем организация намерена вести переговоры с новым руководством Национального банка Украины.

Справка УНИАН. Международная финансовая корпорация входит в группу Всемирного банка.

В 2009 году МФК инвестировала 14,5 млрд. долл., что способствовало притоку капитала в развивающиеся страны в период финансового кризиса.