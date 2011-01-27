Минагропрод, ЕБРР, УЗА и УАК подписали меморандум

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Украинская зерновая ассоциация (УЗА), Украинская аграрная конфедерация (УАК) и Институт развития аграрных рынков подписали меморандум о совместных действиях в поддержку зернового сектора Украины. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий меморандум был подписан сегодня в Киеве.

Согласно документу, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обязуется проводить прозрачную политику, в частности, обеспечить публикацию проектов законодательных и нормативно-правовых актов в сфере зернового рынка.

Члены УЗА и УАК, согласно документу, намерены инвестировать в объекты хранения и транспортировки зерновых, в проекты, направленные на повышение эффективности рынка и развитие межрегиональных и международных торговых коридоров. Также они намерены обеспечивать сотрудничество с производителями зерна в Украине, в том числе путем предоставления поддержки производителям в период посевной кампании и заключения форвардных контрактов.

При этом члены УЗА и УАК просят министерство обеспечить прозрачность и справедливость при подготовке документов, которые будут приняты за основу при распределении квот между экспортерами в случае их введения.

ЕБРР намерен выступать в качестве посредника между частными и государственными секторами. Также ЕБРР заявляет о стремлении продолжать предоставление технической помощи, включая сотрудничество с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), при условии утверждения соответствующими внутренними структурными органами ЕБРР и наличия средств.