«Союз птицеводов Украины» прогнозирует рост производства курятины на 3-4%

«Союз птицеводов Украины» прогнозирует в текущем году рост производства курятины на 3-4%. Об этом в телефонной беседе корреспонденту УНИАН сообщил председатель Совета директоров Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр БАКУМЕНКО.

«В этом году планируем увеличить производство курятины на 3-4%», - сказал он.

При этом Александр БАКУМЕНКО отметил, что такие показатели будут достигнуты при условии, что цена на птицу будет обеспечивать доходность производителей. «Если цена не будет обеспечивать, то может быть и спад производства», - отметил он.

Напомним, Украина по итогам 2010 года увеличила производство мяса птицы на 9% - производство составило 1,25 млн. тонн (в живом весе), что составляет около 965 тыс. тонн (в убойном весе).