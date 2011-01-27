Директором по производству пивзавода «Сармат» назначен Басманов

Директором по производству пивоваренного завода «Сармат», входящего в состав SABMiller plc, назначен Василий БАСМАНОВ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, он сменил на посту руководителя донецкого предприятия Джона КАТКАРТА, технического директора, который вернулся в Великобританию после 2,5 лет работы по интеграции пивзавода «Сармат» в международную семью SABMiller plc.

Отмечается, что В.БАСМАНОВ в 2008 году стал директором пивзавода, приобретенного компанией в городе Владивосток (РФ).

Справка УНИАН. ЗАО «Сармат» (до 27 октября 2001 г. - ЗАО СП Донецкий пивоваренный завод) - пивоваренная компания (г. Донецк). С июня 2008 г. – дочернее предприятие группы SABMiller plc, которая приобрела 99,84% акций ЗАО «Сармат».

Представляет ТМ «Сармат», «Miller Genuine Draft», «Золотая Бочка», Velkopopovický Kozel.

SABMiller plc - одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний.

Компания владеет полутораста предприятиями в 75-ти странах мира, которые производят свыше 210 млн. гектолитров пива в год.

SABMiller plc имеет листинг на фондовых биржах Лондона и Йоханнесбурга.