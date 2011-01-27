В Украине 99% собственников паев получили сертификаты на землю – Госземагентство

В Украине 99% из 6,91 млн. граждан, которые имеют право на земельный пай, получили сертификаты на право собственности на землю.

Об этом говорится на сайте Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

По данным ведомства, в стране заключено 4,6 млн. договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения, согласно которым общая сумма выплат составляет свыше 5,27 млн. грн. В 2010 году фактически выплачено свыше 4,94 млн. грн., что составляет 93,8% от общей суммы.

При этом в 2010 году проведена инвентаризация земель общей площадью 215,48 тыс. га, из которых 83,57 тыс. га земель населенных пунктов, 131,91 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Сообщается, что Госземагентство обвязало территориальные органы активизировать поиск дополнительных источников финансирования для выполнения работ по инвентаризации земель, разграничения земель государственной и коммунальной собственности и установления границ населенных пунктов.

По данным Госземагентства, в Украине подлежит разграничению свыше 29,24 млн. га земель. В 2010 году было принято решение о разграничении земель государственной и коммунальной собственности площадью 69,53 тыс. га.