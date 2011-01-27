Власти Житомирской обл. намерены в 10 раз увеличить финансирование АПК

Власти Житомирской области намерены существенно увеличить финансирование агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил губернатор Житомирской области Сергей РЫЖУК сегодня на совместном заседании президиума Национальной академии аграрных наук Украины и коллегии областной госадминистрации.

По его словам, «в 2011 году область имеет амбициозные планы впервые в истории независимой Украины увеличить финансирование АПК из областного бюджета в 10 раз».

При этом председатель Житомирской ОГА не назвал конечные цифры, отметив, что Житомирская область уже в 2011 году должна стать «не просто плацдармом для определенных исследований, экспериментов, а тут есть все возможности для того, чтобы соединить науку и практику».

В целом, подчеркнул губернатор, «житомирские аграрии не остались в стороне от проходящих в стране реформ АПК и берут на себя ответственность на практике вместе с наукой осуществить реформы для полной продбезопасности страны, возрождения наивысшего качества сельскохозяйственной продукции, сырья и готовой продукции пищепрома».

С.РЫЖУК сообщил, что для аграриев Житомирщины «этот год призван на основе стабильных и качественных преобразований ускорить к прошлогоднему динамику экономического развития, возобновив хотя бы ту динамику, которая была в 2003 - 2004 годах, когда экономика страны и АПК развивались стремительно, быстрее стран Европы и обеспечивали нашим соотечественникам своевременные зарплаты и пенсии».