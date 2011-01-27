Украинцы обеспечены овощами на 87%, молоком – на 51% – первый вице-президент НАНУ

Население Украины обеспечивается овощами, плодами и ягодами на 87% от нормы, а молоком и молокопродуктами – на 51%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины Анатолий ГОЛОВКО сегодня на заседании в Житомирской облгосадминистрации.

При этом он отметил, что производство молока и мяса, особенно говядины «находится на небезопасном уровне для продбезопасности страны».

В связи с этим А.ГОЛОВКО подчеркнул важность вопроса о частной собственности на землю. «Мы видим, что земля должна быть товаром, иначе идет дисбаланс в этой сфере», – сказал он.

По словам А.ГОЛОВКО, Госкомзем уже подготовил соответствующий закон, который предусматривает создание рынка земли в Украине.

Также ученый сообщил, что в Украине потери урожая зерновых в 2008-2010 годах составили в среднем 10 млн. тонн ежегодно. «За три года – 35 млн. тонн потерь», – сказал он.