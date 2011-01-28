Днепропетровская область увеличит посевы гречихи в 2,5 раза

Днепропетровская область в 2011 г. увеличит относительно 2010 г. посевы гречихи в 2,5 раза – до 12 тыс. га.

Об этом сегодня во время научно-практической конференции «Производство зерна: резервы и перспективы» заявил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ.

По его словам, в т.г. регион намерен собрать 13 тыс. тонн гречихи и полностью обеспечить потребности в крупе за счет собственного производства.

По данным областного управления агропромышленного развития, в 2010 г. площадь под посевами указанной зерновой культуры составила 2,6 тыс. га.

Собрано 1,7 тыс. тонн гречихи при годовом потреблении в регионе 7 тыс. тонн.