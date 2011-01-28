В Житомирской обл. на возрождение сахарной отрасли направят 3,9 млн. грн.

В Житомирской области в этом году на возрождение сахарной отрасли направят 3,9 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Житомирской ОГА Сергея РЫЖУКА.

С.РЫЖУК отметил, что средства из областного бюджета выделят в рамках выполнения областной Программы развития агропромышленного комплекса на 2011-2015 годы .

По его словам, помощь аграриям будет предоставляться путем авансирования средств для приобретения семян, минудобрений, средств защиты. Также планируется задействовать договорные условия аграриев с сахарными заводами в расчете 100 грн. за одну тонну сданного заводу сырья.

"Отрасль сахаропроизводства сегодня простаивает не только в Житомирской области, но и на государственном уровне. Посевные площади у нас уменьшены в последние пять лет почти втрое (к 2005 году - УНИАН)", - подчеркнул председатель облгосадминистрации.

Он также сказал, что незначительное увеличение посевных площадей под посевы сахарной свеклы произошло только в 2010 году, когда всеми категориями хозяйств области сахарная свекла была посеяна на площади 13,4 тыс. га. На перерабатывающие предприятия с урожая 2010 года было вывезено 301,7 тыс. тонн сахарного сырья или 99%.