"Астарта" ввела в эксплуатацию комбикормовый завод в Полтавской области

Агропромышленный холдинг «Астарта» ввел в эксплуатацию комбикормовый завод в Полтавской области. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что на заводе была осуществлена капитальная реконструкция, в ходе которой установлено современное оборудование.

На предприятии будут производиться комбикорма для коров и телят. Мощность завода составляет 240 тонн комбикорма на сутки.

Отмечается, что существующие производственные мощности не только обеспечат потребности агрофирм холдинга в высококачественных комбикормах, но и позволят компании реализовывать корма на региональном рынке, увеличивая уровень продаж.

По информации пресс-службы, запуск комбикормового завода в Полтавской области стал очередным шагом реализации стратегии развития "Астарты", которая предусматривает органический рост молочного животноводства, синергетически связанного с другими сегментами бизнеса.

В прошлом году на предприятиях агропромхолдинга было произведено 52 тыс. тонн молока. В 2011 году "Астарта" планирует увеличить производство молока на 15% - до 60 тыс. тонн.

Справка УНИАН. "Астарта-Киев" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО "Полтавазернопродукт", ООО АФ "им. Довженко" и ООО "Добробут "; один в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и один в Хмельницкой области - ООО "Волочиск-Агро".