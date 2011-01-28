Беларусь освободила «Конти» от уплаты антидемпинговой пошлины на импорт карамели

Совет Министров Республики Беларусь включил кондитерскую фабрику «Конти» в список украинских предприятий, которые освобождаются от уплаты антидемпинговой пошлины на импорт карамели в страну.

Как сообщал УНИАН, антидемпинговые пошлины на украинскую карамель (11,76% на карамель без содержания какао и 23,9% – с добавлением какао) сроком на 3 года Беларусь ввела в августе 2008 года – до августа 2011 года.

Затем корпорации «Рошен», ЗАО «Житомирьскі ласощі» и ЗАО «Харьковская бисквитная фабрика» договорились с белорусской стороной о неприменении к их продукции таких пошлин при условии установления цены «не ниже нормальной цены этого товара».