Цены на удобрения весной вырастут на 10-15%, а то и больше - эксперт

Цены на удобрения весной вырастут на 10-15%, а то и больше.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, существует большая вероятность того, что цены на удобрения продлят рост весной.

«Рост может составить 10-15%, а, возможно, и больше в зависимости от баланса спроса и предложения на мировом рынке. Большие темпы роста должен демонстрировать карбамид», - сказал эксперт.

Д.БЕЛОВ также добавил, что рост цен на удобрения в начале 2011 состоялся, с одной стороны, из-за повышения цен на природный газ, а с другой - за счет значительного спроса на минеральные удобрения. В то же время, по мнению эксперта, рост цены на газ, скорее, не будет иметь существенного влияния на производителей удобрений, поскольку он будет переведен на потребителей продукции через повышение цен.

По словам Д.БЕЛОВА, экспортные цены на аммиак за две первых недели января выросли на 6%, в то время как цены на карбамид оставались неизменными.

Как сообщал УНИАН, по информации Украинской аграрной конфедерации (УАК), минеральные удобрения всех видов за год возросли в цене на 40%.

В УАК прогнозируют, что в краткосрочной перспективе удобрения не подешевеют, учитывая высокий уровень мировых котировок и подорожание сырья. Уже с начала текущего года предельная цена газа для промпредприятий возросла на 4,3% (до 2282 грн./тыс. куб. м), а Минтранс Украины принял на рассмотрение предложения поднять тарифы на грузоперевозки.

Несколько сбить цены на химудобрения поможет снижение мирового спроса, но произойдет это, скорее всего, не ранее апреля 2011 года, считают аналитики УАК.

По их словам, исходя из практики прошлого года, неплохим решением было бы подписание соглашения между химиками и аграриями о стабилизации цен на минеральные удобрения, что позволило бы последним прогнозировать свою деятельность.