Присяжнюк: на форвардные закупки сельхозпродукции выделено 5 млрд. грн.

На форвардные закупки разных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе гречки, правительство выделило 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«На сегодняшний день правительство выделило 5 млрд. грн. средств для форвардных закупок. Уже с февраля мы будем по форварду закупать ряд сельхозпродукции, в том числе и гречку, а также пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, сливочное масло, сухое молоко и сахар», – сообщил министр.

Комментируя повышение стоимости гречки, Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что в Госрезерв в предыдущие годы гречка не закупалась. «Посевы гречихи ежегодно уменьшались, и в прошлом году было посеяно гречки такой объем, в котором страна нуждается. Но, учитывая неурожай в РФ и уменьшение объемов производства, спрос на гречку возрос как внутри страны, так и за ее пределами», – пояснил министр аграрной политики.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, в ситуации с гречкой присутствует спекуляция – политическая и информационная. «Гречка стала политическим продуктом, несмотря на то, что в среднем украинцы потребляют 2 кг гречки в год, в отличие от того же сахара, – в десятки раз меньше, но всегда возникает какая-то спекуляция – политическая и информационная», – сказал он.

Также министр отметил, что, кроме славянских народов, практически никто не потребляет гречку, ее выращивает еще Китай для технических нужд. «Учитывая то, что гречку, кроме славянских народов, практически никто не потребляет, ее еще выращивает Китай для технических нужд, получается, что нам импортировать гречку неоткуда, так как ее в мире нигде никто не производит», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что сегодня министерство определяет прогнозные, рекомендованные планы посева той или иной культуры для всех регионов. «В аграрном секторе производство сельскохозяйственной продукции во всех странах регулируется, и сегодня мы доводим прогнозируемые, рекомендованные планы посева той или иной культуры для всех регионов. Я думаю, что таких неприятных моментов, которые возникли в этом году, их не будет», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Справка УНИАН. В последние годы производство гречки в Украине постоянно сокращалось: производство гречки урожая 2009 года составило 188,6 тыс. тонн; урожая 2008 года – 241 тыс. тонн; урожая 2007 года – 217,4 тыс. тонн.

На 27 января 2011 г. в торговых сетях Киева стоимость килограмма фасованной гречки колебалась от 18 грн. (как правило, продукция "собственных торговых марок") до 23-26 грн. у производителей гречневой крупы.

На 20 января стоимость 1 кг фасованной гречки колебалась от 18 до 20 грн., 1 кг развесной – 15,50-16 грн.

В декабре 2010 года 1 кг фасованной гречки стоил около 13 грн., развесной – 10-11 грн.