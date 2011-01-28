Любой зернотрейдер должен принимать участие в выращивании зерна - Присяжнюк

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК убежден, что любой зернотрейдер должен принимать участие в выращивании зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сказал на пресс-конференции в Виннице.

«За многие годы сложилось так, что производители зерновых сами по себе, зернотрейдеры - сами по себе. И сегмент зернотрейдеров практически занят на 100% иностранными кампаниями. Мы четко поставили требования - любой зернотрейдер должен принимать участие в выращивании зерна. Тогда мы понимаем, что они имеют полноценное право торговать зерном», - сказал министр.

Он отметил, что правительство не допустит, чтобы производитель зерна был за пределами процесса продаж. «Мы не допустим того, чтобы зернотрейдер стоял с мешком возле комбайна и за месяц делал свои операции и при этом зернопроизводитель был за пределами процесса», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Министр также сообщил, что сегодня «Агросоюз» работает над тем, чтобы производители зерна могли выходить на внешние рынки. «Сегодня «Агросоюз» работает над тем, чтобы консолидировать производителей зерна и чтобы производители зерна могли выходить на внешние рынки, внешнеэкономические контракты и продавать хотя бы на условиях FOB (на условиях порта). И в определенной мере к этому даже побуждает Налоговый кодекс, который предусматривает, что НДС возвращается только зернопроизводителям, а никак не тем, кто перепродает это зерно», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что предусмотрено два варианта: «Я думаю, что эти шаги правительства, которые предусмотрены, позволят два варианта - или наши сельхозпроизводители зерна будут продавать на условиях порта, либо зернотрейдеры пойдут на условиях форварда и спота в производство зерна», - добавил министр.