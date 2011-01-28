Старинская птицефабрика получила разрешение на экспорт яиц в РФ

СООО «Старинская птицефабрика», входящее в состав компании ОАО «Мироновский хлебопродукт», получила разрешение на экспорт инкубационных яиц в Российскую Федерацию и уже заключило контракт с ООО «Птицефабрика «Задонская», входящем в состав российской компании ООО "ОптиФуд". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Контракт был заключен на продажу инкубационных яиц в 2011 году в общем количестве около 10,5 млн. штук (контракт оплачивается в евро). На сегодня уже поставлено две партии товара на ООО «Птицефабрика «Задонская» в количестве более 400 тыс. штук. Условия поставки – FCA (франко-перевозчик).

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» является одним из крупнейших производителей курятины. Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

На конец 2010 года производственные мощности МХП составляли 350-360 тыс. тонн куриного мяса в год.

К концу 2010 года земельный банк компании составил 280 тыс. га.

Продукция «Мироновского хлебопродукта» реализуется под ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.