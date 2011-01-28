АМК проводит проверки производителей гречки в Киевской области

Антимонопольный комитет Украины во исполнение поручения правительства проводит выездные проверки производителей гречневой крупы, которые находятся в Киевской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Сообщается, что по результатам проверок комитетом, в случае выявления нарушений, будут приняты меры, предусмотренные законодательством о защите экономической конкуренции.

Также сообщается, что на сегодня органами АМК расследуется дело о нарушениях в действиях по фасовке ООО «Ридный продукт» (г. Днепропетровск) в виде злоупотребления монопольным положением.