«Укролияпром» повысила прогноз экспорта подсолнечника в текущем МГ до 0,8 млн. тонн

Ассоциация «Укролияпром» повысила прогноз экспорта семян подсолнечника из Украины в текущем маркетинговом году с 0,5 млн. тонн до 0,8 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор «Укролияпром» Степан КАПШУК.

«Сейчас оживился экспорт подсолнечника. Если мы раньше прогнозировали экспорт подсолнечника 0,5 млн. тонн, то сейчас он может быть повышен до 0,8 млн. тонн», - сказал он.

По его словам, рост поставок семян подсолнечника на внешние рынки связан с высоким спросом на масличные культуры в мире, а также изменениями относительно уплаты НДС при экспортных операциях некоторой сельскохозяйственной продукцией.

Кроме того, С.КАПШУК сообщил, что Украина на 1 января т.г. экспортировала около 1,301 млн. тонн рапса из собранных в 2010 году 1,469 млн. тонн.