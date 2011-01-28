Потребители не примут дальнейший рост цен на гречку – производитель

Потребители не примут дальнейший рост цен на гречку.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал руководитель департамента маркетинга и продаж ООО «Фабрика бакалейных продуктов» (ТМ «Жменька») Сергей ЛЕВАХИН.

«Цена может достичь отметки в 25 грн. за килограмм. Однако дальнейший рост цен на гречневую крупу не будет воспринят потребителями», – отметил С.ЛЕВАХИН. Сообщается, что на сегодня компания прекратила продажу гречневой крупы из-за дефицита сырья, высокой стоимости и снижения покупательского спроса.

«Мы чувствуем дефицит гречневой крупы. На данный момент закупить гречневую крупу не представляется возможным. Соответственно, украинские производители прекратили продажу гречки из-за отсутствия сырья», – сообщил он.

По информации компании, фермеры ограничили продажу гречки либо из-за отсутствия сырья гречихи, либо в надежде на дальнейший рост цен на гречку и, соответственно, получение большей прибыли. С.ЛЕВАХИН отметил, что зерно гречихи на данный момент фермеры продают по 9-10 грн./кг. При таком раскладе цена готовой гречки достигает 20 грн. В дальнейшем также ожидается рост цен на сырье. «Весь ажиотаж на рынке Украины связан, во-первых, с дефицитом сырья гречихи на внутреннем рынке, во-вторых, с аналогичной ситуацией в России, где цены на гречку перевалили отметку 2 долл./кг еще в ноябре прошлого года», – отметил С.ЛЕВАХИН.