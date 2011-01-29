Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает оптимальной розничную цену на гречку – 12-14 грн за кг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 28 января в эфире программы «Большая политика» на канале «Интер».

«Мы проанализировали все этапы формирования розничной цены на гречку. Ее оптимальная цена, с тем чтобы обеспечить нормы рентабельности для тех, кто сеет, обрабатывает и продает – примерно 12-14 грн. Почему она стоит 18 грн? Причина? Прежде всего – ажиотажный спрос и отсутствие в государстве возможности осуществить резерв ресурсами», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что в прошлом году «к большому сожалению» был сокращен объем посевных площадей под гречиху, и урожай ее в связи с засухой был недостаточным.

Вместе с этим, премьер сообщил, что в ближайшее время планируется закупить на внешнем рынке 20 тыс. тонн гречки, что приведет к снижению ее цены.

«Безусловно, цены снизятся, потому что они абсолютно необъективны», - заявил Н.АЗАРОВ.

Также, по его словам, конкуренции между производителями гречки на внутреннем рынке практически нет. «О какой конкуренции при продаже гречневой крупы можно говорить, если все производство сосредоточено на 5-ти предприятиях, практически монополизировавших этот рынок?», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, правительство намерено ввезти в Украину 20 тыс. тонн гречки из Китая.

В конце 2010 года правительство приняло решение о внесении с 1 января по 30 июня 2011 года гречки в перечень объектов государственного ценового регулирования.