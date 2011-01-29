В воскресенье в Украине сохранится облачная погода с прояснениями

В воскресенье, 30 января, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями. Без осадков, лишь днем в северной части местами небольшой снег.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, на протяжении суток на дорогах будет наблюдаться гололедица. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, при прояснениях местами до 18°, в западных и северных областях 8-13°; днем 1-6° мороза, в восточной части до 9° мороза; в Крыму ночью 7-12° (на Южном побережье 1-6°) мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем местами ожидается небольшой снег. Температура по области ночью 8-13°, днем 1-6° мороза. В г. Киеве температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.