В Хмельницкой области техника готова к посевной на 81%

В Хмельницкой области готовность техники к проведению комплекса весенне-полевых работ составляет 81%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управления агропромышленного развития Хмельницкой облгосадминистрации. Согласно сообщению, показатель готовности тракторов составляет 80%, сеялок – 81%, почвообрабатывающей техники – 83%. Справка УНИАН. В Хмельницкой области парк тракторов насчитывает 6019 единиц, сеялок – 2994, почвообрабатывающей техники – 6702.

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