В Хмельницкой области техника готова к посевной на 81%
10:48, 31 января 2011Агро
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В Хмельницкой области готовность техники к проведению комплекса весенне-полевых работ составляет 81%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управления агропромышленного развития Хмельницкой облгосадминистрации.
Согласно сообщению, показатель готовности тракторов составляет 80%, сеялок – 81%, почвообрабатывающей техники – 83%.
Справка УНИАН. В Хмельницкой области парк тракторов насчитывает 6019 единиц, сеялок – 2994, почвообрабатывающей техники – 6702.
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