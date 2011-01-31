В Винницкой области планируется строительство двух сахзаводов

В Винницкой области планируется построить два сахарных завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА.

По его словам, сейчас проектируются два современных сахарных завода. «Инвесторы будут из Франции и Китая. Один завод будет построен в с. Шпиков Тульчинского района на базе бывшего, а теперь уже недействующего сахарозавода, там есть площадка. Второй завод будет строиться в районе с.Корделивка Калиновского района, там есть также недействующий сахарный завод», – сообщил Н.ДЖИГА.

По его словам, предусмотрено, что заводы будут перерабатывать до 12 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. «Стоимость такого завода – в пределах 200 млн. грн., также область обеспечена зонами для выращивания сахарной свеклы», – сказал председатель Винницкой ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области, по оперативным данным, в 2010 году произведено 296,442 тыс. тонн сахара, что на 44,32%, или 91,042 тыс. тонн, больше, чем в 2009 году.

В 2010 году переработкой сахарной свеклы в регионе занимались 14 сахарных заводов против 11 в сезоне 2009 года.