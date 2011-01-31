ЕБРР предоставит агрохолдингу «Мрия» кредит на 25 млн. долларов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит для пополнения оборотного капитала на сумму 25 млн. долл. ООО «М-Трейд» – дочернему предприятию агрохолдинга «Мрия».

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в рамках данного проекта будет обеспечиваться финансирование расходных материалов для сельскохозяйственного производства, а также зерновых, которые хранятся на сертифицированных складах.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), владельцем которого являются 61 государство и две межправительственные организации, определил своей целью оказание содействия при переходе от экономик с центральным планированием к рыночным экономикам в странах региона от Центральной Европы до Центральной Азии.

Объемы инвестирования ЕБРР в Украину в 2010 году составили 1,3 млрд. долл. (952 млн. евро) в рамках 28 проектов.

ООО «Мрия» – крупная сельскохозяйственная компания, которая занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и предоставлением логистических услуг в Украине. Компания ведет сельскохозяйственную деятельность на 220 тыс. га земли в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Акции компании котируются на Франкфуртской фондовой бирже.